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مرأة

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:26 م
منة فضالى
منة فضالى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالي مساء أمس، انها تعرضت لحادث سير، حيث كتبت عبر صفحتها على "فيس بوك" عبارة موجزة، وهي "حادثة.. الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

و نشرت اليوم الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة كلبها .

وظهرت منة فضالى بإطلالة رياضية مرتدية بنطلون اسود وسويت شيرت باللون الاسود فى الابيض، واعتمدت على عدم وضع المكياج واكتفت بالظهور ببشرتها الطبيعية وترك شعرها القصير منسدلًا.

و الجدير بالذكر علقت الفنانة منة فضالي علي حادث السير الذي تعرضت له امس ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت منة فضالي: "الحمد الله أنا بخير أشكركم جدا جدا وأسفة أني مسحت البوست لان الدنيا اتقلبت الف شكر ليكم".

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها
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بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

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