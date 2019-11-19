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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعترض 4 صواريخ قادمة من سوريا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له منذ قليل، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ قادمة من سوريا تجاه الأراضي المحتلة.

وكان جيش الاحتلال، قد قال منذ قليل، إن صافرات الإنذار، دوت منذ لحظات، في هضبة الجولان المحتلة، محذرة من صواريخ قادمة.

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.
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