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أخبار البلد

السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
جانب من الزيارة بمشاركة
جانب من الزيارة بمشاركة ماساكي نوكي
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محمود نوفل
توقع السفير ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة أن العام القادم سيكون عامًا تاريخيًا لا ينسى، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير GEM، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية الأخرى.

جاء ذلك علي خلفية زيارة وفد من العاصمة طوكيو التي تربطها بمدينة القاهرة اتفاقية تآخي وصداقة، مبنى محافظة القاهرة حيث أجرى مباحثات مع اللواء مهندس محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة.

كما أعرب نوكي في كلمته عن تمنياته بأن يتم زيادة تعميق العلاقات الثنائية بين مصر واليابان من جهة، وبين مدينتي القاهرة وطوكيو من جهةٍ أخرى، بمناسبة الذكرى الثلاثين على التآخي بين المدينتين.

وخلال تلك المباحثات، قام الطرفان بتبادل الآراء ووجهات النظر حول العديد من المجالات المختلفة، وذلك بمناسبة قرب مرور 30 عامًا على اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينتي القاهرة وطوكيو في العام القادم.

كما قام الوفد بتسليم خطاب موجه إلى محافظ القاهرة، من خريجة جامعة القاهرة والتي تتحدث اللغة العربية بطلاقة، كويكي يوريكو، عمدة طوكيو.
السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين
السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين
السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين
السفير الياباني بالقاهرة : القادم سيكون تاريخيا لا ينسى بالنسبة للدولتين
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