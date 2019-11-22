أهالي كفر طهرمس يستغيثون من انتشار القمامة

أرسل القارئ عبد الرحمن علي، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة في كفر طهرمس بفيصل.



وقال عبد الرحمن علي في شكواه: "نعانى نحن سكان كفر طهرمس من انتشار القمامة بالمنطقة بسبب عدم إزالتها بصفة دورية مما تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالمنطقة".



وناشد عبد الرحمن علي، المسئولين ضرورة حل المشكلة، وطالب برفع القمامة رأفة بالأهالى قاطني المنطقة.



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