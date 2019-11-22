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بين الناس

أهالي كفر طهرمس يستغيثون من انتشار القمامة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عبد الرحمن علي، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة في كفر طهرمس بفيصل.

وقال عبد الرحمن علي في شكواه: "نعانى نحن سكان كفر طهرمس من انتشار القمامة بالمنطقة بسبب عدم إزالتها بصفة دورية مما تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالمنطقة".

وناشد عبد الرحمن علي، المسئولين ضرورة حل المشكلة، وطالب برفع القمامة رأفة بالأهالى قاطني المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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