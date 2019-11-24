بـ الأسود الأنيق.. ماجدة زكي تتألق من حفل عيد ميلادها برفقة أخيها

نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة جديدة على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" برفقة الفنانة ماجدة زكى وأخيها الفنان أشرف زكى وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة " كل سنة وأنت بخير يا ماجدة".



وظهرت بها ببنطال باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة بأكمام طويلة باللون الأسود ومطرزة بالفصوص الفضية حول منطقة الصدر والرقبة.



واعتمدت الفنانة ماجدة زكى فى الماكياج على جمال بشرتها الأنيقة والصافية، وقامت برفع شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة التي تتناسب مع إطلالتها البسيطة.