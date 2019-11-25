لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إحباط هجوم مماثل لـ هجمات أرامكو

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قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن منشآت غاز إيرانية في مدينة عسلوية كانت قد تعرضت، الاسبوع الماضي، لهجوم مشابه للذي وقع على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية؛ مؤكدا أنه تم إحباط هذا الهجوم بنجاح.ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال شمخاني إن العدو رغب بالرد على هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية، بهجوم على منشآت مدينة عسلوية الإيرانية".وتابع: "أحبطنا مخططا لهجوم بعض مثيري الشغب على منشآت عسلوية للنفط والغاز الأسبوع الماضي"، مضيفا: "يبدو أن العدو كان يسعى إلى الانتقام هنا مما فعله أنصار الله في مهاجمتهم للمنشآت السعودية، إلا أنه أخفق في ذلك".وأشار أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، والتي قال فيها إن "مجموعة من الأشخاص، أغلقت طريق مدينة عسلوية ومنعت تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز"، مضيفا أنهم "خططوا لتفجير منشآت المدينة بعد أن وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لتفجيرها".واتهم ربيعي أشخاصا آخرين، بمحاولة الهجوم على مراكز اتصالات في مدينتي شيراز وأصفهان، وقال: "لو نجحوا لتعطلت خدمة الهاتف لدى الملايين في إيران"، مشيرا إلى قيام محتجين خلال الأيام الماضية، بغلق الطريق إلى ميناء "الإمام الخميني" لإعاقة وصول السلع إلى المدن الإيرانية.