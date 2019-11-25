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أخبار العالم

خسائر ضخمة.. قتلى في سيول عارمة تجتاح فرنسا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
قتلى في سيول عارمة
قتلى في سيول عارمة في فرنسا
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رويترز
قالت السلطات الفرنسية ، إنها عثرت على أربع جثث بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.

وقالت شرطة منطقة فار في بيان إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص الذي ذكر في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة وعلى جثتين في تنورين.

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصًا آخر عمره 77 عامًا مفقود منذ صباح يوم السبت في منطقة سان أنطوان دي فار.

وفاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا مما أدى لخسائر ضخمة إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجارًا وسيارات وقوارب.

واستمر سقوط الأمطار في المنطقة، الأحد، لكن بصورة أقل حدة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تهدأ السيول خلال اليوم.

وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى منطقة فار لتفقد الضحايا والحديث مع عمال الإنقاذ.
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