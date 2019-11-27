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منوعات

لحظة تحبس الأنفاس.. سيارة تقتحم أحد المحلات في الكويت

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:33 ص
دهس سيارة
دهس سيارة
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عزة عاطف
وقف عدد من الرجال داخل أحد محلات الطباعة في الكويت لقضاء حوائجهم من طباعة الأوراق على الآلات والكمبيوتر لكن في الوقت الذي عمت فيه السكينة على المكان وقعت كارثة.

وفي مشهد لـ"هدوء ما قبل العاصفة"؛ اقتحمت سيارة أجرة بيضاء محل الطباعة حيث كسرت زجاجه ودهست جميع من في داخله.

ويبدو أن سائق السيارة لم يستطع التحكم بها أو السيطرة عليها فاقتحمت أحد المحل المشار إليه في منطقة السالمية.

وأظهرت كاميرات المراقبة للمحل، وفقًا لصحيفة المرصد، اللحظة المخيفة التي اندفعت فيها السيارة لتدهس جميع من وقفوا في المحل، بعدما طارت ونزلت فوقهم.

وخلَّف الحادث المفزع إصابات خطيرة، من بينها 4 أشخاص بجروح وكدمات قوية نتجت عن الدهس وتطاير الزجاج.
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