تطبيع إسرائيل مع الخليج.. ملياردير إماراتي يدعو لإقامة علاقات مع تل أبيب

كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، منشورا عن حوار الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مع الصحفي اليهودي شالومي زييانتس، بمجلة "عامي" اليهودية الأمريكية حول تطبيع إسرائيل مع الدول الخليجية.





وقال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور لمجلة "عامي" اليهودية الأمريكية "إن العرب واليهود أبناء عمومة".





وأضاف خلف الحبتور: "أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض.. يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل".





وتابع خلف الحبتور: "يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين".



