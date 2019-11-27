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أخبار العالم

تطبيع إسرائيل مع الخليج.. ملياردير إماراتي يدعو لإقامة علاقات مع تل أبيب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:25 م
الملياردير الإماراتي
الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مع الصحفي شالومي زييانتس
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سمر صالح
كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، منشورا عن حوار الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مع الصحفي اليهودي شالومي زييانتس، بمجلة "عامي" اليهودية الأمريكية حول تطبيع إسرائيل مع الدول الخليجية.

وقال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور لمجلة "عامي" اليهودية الأمريكية "إن العرب واليهود أبناء عمومة".

وأضاف خلف الحبتور: "أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض.. يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل".

وتابع خلف الحبتور: "يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين".

وعلقت صفحة "إسرائيل بالعربية" بموقع "تويتر" على الحوار قائلة: "اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية كيباه".
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