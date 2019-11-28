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مرأة

أبرزها تعزيز جهاز المناعة.. تعرف على 3 فوائد للجو البارد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
تعرف على 3 فوائد
تعرف على 3 فوائد غير متوقعة للجو البارد
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رضوى حسام
قد كثيرون أن الجو البرد يصاحبه الإصابة بالعديد من الأمراض، لكن على عكس المتوقع فقد أثبتت الدراسات أن هناك فوائد عديدة للجو البارد، نشر موقع "businessinsider" عدة فوائد غير متوقعة للجو البارد.

فوائد غير متوقعة للجو البارد:

• زيادة حرق الدهون: 

عندما يكون الجو باردًا، يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارتك الأساسية، ستستخدم أجسامنا كمية كبيرة من الطاقة لإبقائنا دافئين مما يتسبب في زيادة حرق الدهون.


• تقليل خطر الإصابة بالأمراض:

بالتأكيد قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد ، لكن الأمراض والفيروسات تصبح الأكثر انتشارًا في درجات الحرارة الأكثر دفئًا، لذلك يقوم الجو البارد بتقليل خطر الإصابة بالأمراض.


• تعزيز جهاز المناعة:

يعمل البرد على تعزيز الجهاز المناعي، ويساعده البرد في نقله إلى حالة جيدة ومكافحة العدوى بشكل أكثر فعالية، لقد أوضحت الدراسات أن نظام المناعة البشري يمكن تنشيطه عند التعرض للبرد ، وهذا يعزز قدرة شخص ما على مكافحة الأمراض.
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