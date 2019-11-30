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اقتصاد

التموين: تخفيض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها لمدة شهر و15 يوما

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتبارًا من الغد أول ديسمبر، لمدة شهر ونصف الشهر حتى 15 يناير 2020، في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الميلاد.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت أن ذلك يأتي في إطار دورها في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية، بأسعار وكميات مناسبة، وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

وأضافت المصيلحي انه وجه الأجهزة المعنية بالوزارة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار، وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك، لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
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