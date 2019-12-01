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سيارات

اسعار هيونداي اليوم في مصر .. تفاصيل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان 2020
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تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم.

هيونداي i10
hyundai i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.

هيونداي توسان
هيونداي توسان 2020
hyundai Tucson تبدأ من 424900 حتى 579900 لأعلى فئة turbo-facelift .

هيونداي النترا
hyundai elantra AD تبدأ من 307000 حتى 440900 لأعلى فئة.

هيونداي النترا 2020
hyundai elantra HD تبدأ من 247000 حتى 275000 لأعلى فئة.

hyundai creta
اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343000 حتى 418000 لأعلى فئة.

accent hci 2020
accent hci تبدأ من 265000 حتى 345000 لأعلى فئة.
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