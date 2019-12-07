بايرن ميونخ يتحدى بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا، على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري الألماني.





ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد البداية المخيبة للآمال.





على الجانب الآخر يطمح بوروسيا مونشنجلادباج في مواصلة مفاجآته هذا الموسم، بقهر البافاري، ومواصلة تربعه على صدارة البوندسليجا.





ويحتل بوروسيا مونشنجلادباج في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد بايرن ميونخ في المركز الثالث بـ24 نقطة.



