ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:13 م
احدى اللوحات
احدى اللوحات
Advertisements
شمس يونس
يعرض موقع " صدى البلد " الصور الأولى للفنانين بملتقى الأقصر الدولى للتصوير أثناء بدءهم فى رسم لوحات المسابقة فى المتلقى ال12 للتصوير.

وكان قد انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الـ 12 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، والذى ينظمه قطاع التنمية الثقافية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الأقصر. 

ومن المقرر أن تستمر الدورة هذا العام حتى 19 ديسمبر الجارى بمشاركة 19 فنانا  من 10 دول اجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر وهم من دولة جورجيا الفنان " نينو بوسيكاشفيلى " ومن إيطاليا الفنان " كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال " ومن صربيا " ميلان بانتيليتش " ومن الصين " لى دونجبو "، ومن اليونان " ميلتوس بانتلياس " ، ومن السنغال " شاليز ليى" ومن الفنانين العرب " نبيل على " من دولة العراق، و" سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و" محجوب حسن " من دولة السودان.

والفنانين المشاركين من مصر هم " إيفيلين عشم الله، رندا فخرى، عبد العزيز الجندى، محسن أبو العزم، أيمن قدرى، كريم القريطى، أسماء الدسوقى، طارق حسن، و شعبان الحسينى " وهناك ثلاث فنانين آخرين يشاركون بالورشة هم " أسماء أشرف، خشوع الجوهرى، دعاء عبد الواحد "
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

خناقة ستات.. شاهد سيدة تجذب أخرى من شعرها وتطرحها أرضا

البرلمان يكشف مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والمستحقين

محمد صلاح مرتديا قميص تاريخي...ليفربول يحتفل بـ الكريسماس

8 فى حالة خطرة.. إصابة تلاميذ سقطت بهم لعبة فى ملاهى المنصورة أثناء رحلة مدرسية

بعد إصابة تلاميذ.. محافظ الدقهلية يغلق مدينة ملاهي المنصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين