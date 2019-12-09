لوحات الفنانين المتسابقين بملتقى التصوير الدولي في الأقصر .. شاهد

يعرض موقع " صدى البلد " الصور الأولى للفنانين بملتقى الأقصر الدولى للتصوير أثناء بدءهم فى رسم لوحات المسابقة فى المتلقى ال12 للتصوير.



وكان قد انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات الدورة الـ 12 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، والذى ينظمه قطاع التنمية الثقافية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الأقصر.



ومن المقرر أن تستمر الدورة هذا العام حتى 19 ديسمبر الجارى بمشاركة 19 فنانا من 10 دول اجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر وهم من دولة جورجيا الفنان " نينو بوسيكاشفيلى " ومن إيطاليا الفنان " كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال " ومن صربيا " ميلان بانتيليتش " ومن الصين " لى دونجبو "، ومن اليونان " ميلتوس بانتلياس " ، ومن السنغال " شاليز ليى" ومن الفنانين العرب " نبيل على " من دولة العراق، و" سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و" محجوب حسن " من دولة السودان.



والفنانين المشاركين من مصر هم " إيفيلين عشم الله، رندا فخرى، عبد العزيز الجندى، محسن أبو العزم، أيمن قدرى، كريم القريطى، أسماء الدسوقى، طارق حسن، و شعبان الحسينى " وهناك ثلاث فنانين آخرين يشاركون بالورشة هم " أسماء أشرف، خشوع الجوهرى، دعاء عبد الواحد "

