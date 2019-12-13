القصة الكاملة لمقتل السعودي راجح الحارثي قتيل النزهة | تفاصيل

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وكشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في القاهرة، عن التفاصيل الكاملة لحادث مقتل الشاب سعودي راجح الحارثي بعد أن عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة تبين ان مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة و تم ضبطهما .وبدأت وقائع القضية عقب بلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بالعثور على جثة راجح الحارثي، سعودي الجنسية، 25 سنة، مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم.وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة المبدئية عثر على جثة راجح الحارثي مسجاة بحجرة النوم، بكامل ملابسه، وتبين من المناظرة، وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة.وكشفت الفحص الجنائي لمسرح الجريمة عن سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين اختفاء متعلقات المجني عليه الشخصية.__________وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي لمباحث النزهة عن أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى.وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهما شخصين أحدهما عامل، 22 سنة، ومُقيم مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والآخر عاطل، 23 سنة، ومُقيم شارع ترعة الزمر في محافظة الجيزة.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق الإنترنت، واتفقا على مقابلته بمحل سكنه في النزهة - مسرح الجريمة - يومي 7 ، 8 ديسمبر الجاري.حاول المتهمان تخدير المجني عليه عن طريق اعطائه مواد كحولية؛ بقصد سرقته، عقب علمهما بنيته العودة إلى السعودية، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره، فافتعلا مشاجرة معه، شل خلالها المتهم الثانى حركته عن طريق خنقه بملائة سرير، وطعنه الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياتهوعقب تأكدهما من وفاته استوليا على متعلقاته الشخصية وتخلصا من الملابس التى كانا يرتديانها، والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بإلقائها بقطعة أرض فضاء بمنطقة السندباد، دائرة قسم النزهة.وبإرشاد المتهمين تمكن ضباط البحث والتحري من ضبط متعلقات المجنى عليه وهي جوالان وحذاء رياضى وبعض الملابس بمسكن المتهم الأول، تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق._____