القصة الكاملة لمقتل السعودي راجح الحارثي قتيل النزهة | تفاصيل

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة كواليس واقعة مقتل مواطن سعودي داخل مسكنه في منطقة النزهة الجديدة.. بعد أن تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» العديد من الانباء عن الواقعة.
ووفقا لتصريح خاص نقلته صحيفة «عكاظ» اليوم الجمعة، نقلا عن السفارة السعودية في القاهرة، أفادت بأنه في تاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.
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واضافت: باشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط الجناة وعددهم اثنان، كما عثر على مبلغ نقدي بحوزة الجناة، إضافة إلى جهازي جوال ملكية المجني عليه، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.
وتواصلت السفارة السعودية في القاهرة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل في المملكة، وأطلعتهم على الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات السعودية المختصة، وفقا لـ «عكاظ»
وتقدمت السفارة السعودية في القاهرة بخالص التعازي إلى أهل وذوي القتيل سائلة المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، كما عبرت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية في مصر والتي تحركت على الفور حال إخطارها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة.
وأكدت السفارة السعودية في القاهرة استمرارها في متابعة القضية.
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الحقيقة كاملة
وكشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في القاهرة، عن التفاصيل الكاملة لحادث مقتل الشاب سعودي راجح الحارثي بعد أن عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة تبين ان مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة و تم ضبطهما .
وبدأت وقائع القضية عقب بلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بالعثور على جثة راجح الحارثي، سعودي الجنسية، 25 سنة، مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة المبدئية عثر على جثة راجح الحارثي مسجاة بحجرة النوم، بكامل ملابسه، وتبين من المناظرة، وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة.
وكشفت الفحص الجنائي لمسرح الجريمة عن سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين اختفاء متعلقات المجني عليه الشخصية.
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وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي لمباحث النزهة عن أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى.
وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهما شخصين أحدهما عامل، 22 سنة، ومُقيم مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والآخر عاطل، 23 سنة، ومُقيم شارع ترعة الزمر في محافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .
وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق الإنترنت، واتفقا على مقابلته بمحل سكنه في النزهة - مسرح الجريمة - يومي 7 ، 8 ديسمبر الجاري.
حاول المتهمان تخدير المجني عليه عن طريق اعطائه مواد كحولية؛ بقصد سرقته، عقب علمهما بنيته العودة إلى السعودية، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره، فافتعلا مشاجرة معه، شل خلالها المتهم الثانى حركته عن طريق خنقه بملائة سرير، وطعنه الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته
وعقب تأكدهما من وفاته استوليا على متعلقاته الشخصية وتخلصا من الملابس التى كانا يرتديانها، والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بإلقائها بقطعة أرض فضاء بمنطقة السندباد، دائرة قسم النزهة.
وبإرشاد المتهمين تمكن ضباط البحث والتحري من ضبط متعلقات المجنى عليه وهي جوالان وحذاء رياضى وبعض الملابس بمسكن المتهم الأول، تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.
_____
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ووفقا لتصريح خاص نقلته صحيفة «عكاظ» اليوم الجمعة، نقلا عن السفارة السعودية في القاهرة، أفادت بأنه في تاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.
_____
اقرأ ايضا
واضافت: باشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة؛ حيث تم ضبط الجناة وعددهم اثنان، كما عثر على مبلغ نقدي بحوزة الجناة، إضافة إلى جهازي جوال ملكية المجني عليه، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.
وتواصلت السفارة السعودية في القاهرة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل في المملكة، وأطلعتهم على الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات السعودية المختصة، وفقا لـ «عكاظ»
وتقدمت السفارة السعودية في القاهرة بخالص التعازي إلى أهل وذوي القتيل سائلة المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، كما عبرت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية في مصر والتي تحركت على الفور حال إخطارها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة.
وأكدت السفارة السعودية في القاهرة استمرارها في متابعة القضية.
_____
اقرأ ايضا
الحقيقة كاملة
وكشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في القاهرة، عن التفاصيل الكاملة لحادث مقتل الشاب سعودي راجح الحارثي بعد أن عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة تبين ان مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة و تم ضبطهما .
وبدأت وقائع القضية عقب بلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بالعثور على جثة راجح الحارثي، سعودي الجنسية، 25 سنة، مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة المبدئية عثر على جثة راجح الحارثي مسجاة بحجرة النوم، بكامل ملابسه، وتبين من المناظرة، وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة.
وكشفت الفحص الجنائي لمسرح الجريمة عن سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين اختفاء متعلقات المجني عليه الشخصية.
_____
اقرأ ايضا
وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي لمباحث النزهة عن أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى.
وبتكثيف جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهما شخصين أحدهما عامل، 22 سنة، ومُقيم مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والآخر عاطل، 23 سنة، ومُقيم شارع ترعة الزمر في محافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .
وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق الإنترنت، واتفقا على مقابلته بمحل سكنه في النزهة - مسرح الجريمة - يومي 7 ، 8 ديسمبر الجاري.
حاول المتهمان تخدير المجني عليه عن طريق اعطائه مواد كحولية؛ بقصد سرقته، عقب علمهما بنيته العودة إلى السعودية، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره، فافتعلا مشاجرة معه، شل خلالها المتهم الثانى حركته عن طريق خنقه بملائة سرير، وطعنه الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته
وعقب تأكدهما من وفاته استوليا على متعلقاته الشخصية وتخلصا من الملابس التى كانا يرتديانها، والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بإلقائها بقطعة أرض فضاء بمنطقة السندباد، دائرة قسم النزهة.
وبإرشاد المتهمين تمكن ضباط البحث والتحري من ضبط متعلقات المجنى عليه وهي جوالان وحذاء رياضى وبعض الملابس بمسكن المتهم الأول، تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.
_____
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_____
رواية أخرى
تناقلت وسائل الإعلام السعودية نبأ وفاة راجح الحارثي عقب إعلان سفارة المملكة في القاهرة، حتى وصلت إلى أقاربة، وعلق راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
وأضاف ابن عم المواطن راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.
وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
_____
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وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ووصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة الجمعة ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ.
تناقلت وسائل الإعلام السعودية نبأ وفاة راجح الحارثي عقب إعلان سفارة المملكة في القاهرة، حتى وصلت إلى أقاربة، وعلق راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.
وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.
وأضاف ابن عم المواطن راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.
وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.
_____
اقرأ ايضا
وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.
واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.
ووصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة الجمعة ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ.