الثانية في أسبوع.. تجربة نووية جديدة لـ كوريا الشمالية ..شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو عن تفاصيل إجراء كوريا الشمالية تجربة حاسمة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية.





وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم، السبت، إجراء بيونج يانج اختبارًا لتعزيز قدراتها النووية في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية أمس الجمعة.





ونقلت الوكالة عن ناطق باسم "أكاديمية العلوم الدفاعية" قوله إن "تجربة جديدة حاسمة جرت بنجاح" في سوهاي، لافتا إلى أن "النجاحات في مجال هذه الأبحاث ستطبق لتحسين الردع النووي الاستراتيجي الموثوق" لكوريا الشمالية.





والتجربة هي الثانية في أسبوع بعدما أعلنت كوريا الشمالية الأحد الماضي عن إجرائها اختبار مشابه بنفس المحطة التي قالت الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا إن بيونغ يانغ وعدت بإغلاقها.



