عقب اجتماع مع السراج في قطر.. تركيا تكشف حقيقة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس

نقلت وسائل إعلامية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قوله، إن حكومة السراج لم تطلب من أنقرة حتى الآن إرسال قوات إلى طرابلس، وذلك عقب اجتماع مع السراج في قطر.





وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن وزير الدفاع التركي تناول في لقائه مع السراج مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني.





كما التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بالسراج في قطر، وتباحث تشاويش أوغلو، مع السراج، حول مذكرة الاتفاق المشبوه المبرم بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.





وفي تغريدة حول اللقاء قال أوغلو على تويتر: "سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".





من جانبه، قال المكتب الإعلامي لحكومة السراج إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة على هامش مشاركة السراج في "منتدى الدوحة"، تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة، والعلاقات الثنائية بين الطرفين.





ويأتي التصريح عن التدخل العسكري التركي في ليبيا عقب إعلان أردوغان أنه سيرسل قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة السراج ذلك.



