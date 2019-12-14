هل إسعاد يونس تجاهلته ؟ نبيل الحلفاوي يرد بحسم

انتقد متابعو الفنان نبيل الحلفاوى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تجاهل الفنانة إسعاد يونس له وعدم استضافته فى البرنامج بحلقة الاحتفال بمسلسل "رأفت الهجان".





وردّ الفنان نبيل الحلفاوى بحسم قائلاً: "البرنامج براءة.. العزيزة إسعاد لم تقصر.. ومنذ بداية تقديمها لبرنامجها".





وأضاف نبيل الحلفاوى قائلا: "وكذلك بالنسبة لمعظم برامج التوك شو... أنا السبب.. ليس هناك جديد للحديث عنه" اكتفى بالظهور الدرامى.





يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يرفض الظهور في البرامج التليفزيونية وكذلك إجراء الحوارات الصحفية.