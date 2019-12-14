13 دولة تشارك فى بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

إنطلقت مساء اليوم بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس، والتى تنظمها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى بإدارة د. رشا كمال و بالتعاون مع وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس، والتى تستمر حتى ١٩ ديسمبر الجارى تحت رعاية ا.د خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



شهد الافتتاح د. عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس وأ. إيهاب رمضان محمد مدير عام الأنشطة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.



و يشارك في البطولة 13 فريقا للوافدين من جنسيات مختلفة هي: اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، أفغانستان، إندونيسيا، موريتانيا، جيبوتي، إريتريا، بورما، كازاخستان، جنوب السودان، تشاد.



بدا حفل الافتتاح بطابور العرض للدول المشاركة بمصاحبة فريق الموسيقى لجوالة الجامعة، واشار د .عبدالعزيز محمود إلى أن الرياضة تلعب دورا هاما في توحيد الشعوب، كما تؤكد علي نشر السلام حيث تعد البطولة من ضمن الأنشطة المشتركة بين وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس كأحد الخطوات التسويقية لجذب الطلاب الوافدين للجامعات المصرية، وفى ظل ما تتمتع به جامعة عين شمس من إمكانات لوجيستية واكاديمية علي أعلي المستويات هذا بالاضافة لتوافر العديد من البرامج المميزة والعديد من الشراكات الدولية وارتقاء التصنيف الدولي للجامعة وتوافر العديد من الخدمات والأنشطة التي تهدف الي رعاية الطلاب الوافدين اجتماعيا وثقافيا واكاديميا ونفسيا.



وتأتى هذة البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة "إدرس في مصر"، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم بجانب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لهم، لتعريفهم ودمجهم بالثقافة المصرية.