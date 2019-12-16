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أخبار البلد

إبراهيم فايق لـ صدى البلد: منتدى الشباب يرسم صورة ذهنية عن مصر في العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
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من شرم الشيخ: حسام رضوان - كريم جمال
قال الإعلامي إبراهيم فايق في مقابلة مع موقع "صدى البلد" على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن أجواء النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم رائعة، وأن المنتدى "يتطور يوم بعد يوم".

وأضاف:"الفكرة عمالة بتكبر واحتوت تقريبا العالم كله" مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم لم يعد مقتصرا فقط على المصريين، بل امتد إلى الإخوة العرب والأفارقة وشباب العالم أجمع.

وتابع أن منتدى شباب العالم مكان حيث تتلاقى الأفكار والحضارات "أمور كتير جدا بتتشارك فيها الإنسانية، مهم جدا إننا نتكلم مع بعض، إحنا بقينا في عالم لا يقبل إلا بالتعاون وبالحديث والتشاور والنقاش، وعشان كدا بشوف إن فيه أهمية كبيرة جدا لمنتدى الشباب، وكل نسخة بتتطور عن النسخة إلى قبليها".

وعن رأي الرياضيين الأجانب الذين حلوا كضيوف على المنتدى، قال فايق إن: "سعيد جدا إن كل الناس بتستقبل المؤتمر بشكل احتفالي، أصبح حاجة مميزة جدا جدا، الناس كلها بتتكلم عن شرم الشيخ بتتكلم عن مصر، الأخبار تتناقلها وسائل الإعلام العالمية والعربية والإفريقية".

ولفت فايق إلى أن كل من يأتي إلى المنتدى من إعلاميين ورياضيين وسياسيين، وكل الآلاف التي تتوافد على المنتدى، ينشرون أخبار وصورا وتحكي قصصا من داخل المؤتمر، ترسم صورة ذهنية عن مصر، والتي تتحسن شيئا فشيئا، مؤكدا على أهمية ذلك، ليس فقط رياضيا، بل بشكل عام.

وأشاد إبراهيم فايق بفريق عمل موقع "صدى البلد" الذي يتواجد في جميع المحافل المهمة، والذي يستقي منه الكثير من الأخبار، على حد قوله.
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