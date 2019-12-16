بنزيما يهدد عرش ميسي قبل الكلاسيكو

واصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صيد شباك منافسي فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا قاتلًا في مرمى فالنسيا ليلة أمس، الأحد، بنهاية الجولة الـ17 من الليجا.



واقتنص ريال مدريد تعادًلا قاتلًا بهدف لمثله أمام فالنسيا، حيث استطاع كريم بنزيما أن يسجل هدف الميرنجي في الدقيقة 95.



ويعد ذلك الهدف هو الـ12 للمهاجم الفرنسي خلال هذا الموسم في الليجا، متساويًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.



وستلعب مباراة "الكلاسيكو" المقبلة بين برشلونة وريال مدريد، دورًا مهمًا في حسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، التي يتقاسمها بنزيما وميسي برصيد 12 هدفًا لكل منهما.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة، بعد غدٍ الأربعاء، بملعب "كامب نو"، في مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة من الجولة العاشرة بالليجا.



ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 35 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن برشلونة.