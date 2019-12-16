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منوعات

عالم يديره النساء فقط.. أوباما يكشف عن أمنية لم يحققها خلال حكمه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:53 م
الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
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أماني إبراهيم
عبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن أمنية تمنى تحقيقها خلال فترة توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، وهي إتاحة فرصة القيادة للسيدات حول العالم.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية ، فقد قال أوباما ، إنه إذا أدارت النساء كل بلد في العالم، فسيكون هناك تحسن عام في مستويات المعيشة بنتائج ملحوظة، وعبر أوباما عن هذا الرأي خلال حديثه في سنغافورة حيث كان في كوالالمبور الأسبوع الماضي لحضور حفل مؤسسة أوباما، وقال إن النساء لسن مثاليات لكنهن أفضل بلا منازع من الرجال.

وتابع أوباما ، إن معظم المشكلات في العالم تأتي بسبب كبار السن، ومعظمهم من الرجال المتمسكين بالسلطة، كما تحدث عن الاستقطاب السياسي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب.

وأشار أوباما خلال حديثه الخاص عن القيادة، إلى أنه أثناء وجوده في منصبه كان يفكر في شكل عالم تديره نساء، مضيفا: "الآن أيها النساء، أريدكن أن تعرفوا أنتن لسن مثاليات لكن ما يمكنني قوله هو أنكن أفضل من الرجال بلا منازع".

وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في العودة إلى القيادة السياسية، قال إنه يعتقد أن القادة يتنحون جانبا عندما يحين الوقت، وقال: "إذا نظرت إلى العالم، فغالبًا ما يكون سبب المشكلات هو تمسك كبار السن بمناصبهم".
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