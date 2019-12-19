الإسماعيلي يواجه الأهلي بالقوة الضاربة | تعرف على التشكيل



حراسة المرمى : محمد مجدى



خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أحمد أيمن



خط الوسط :محمود دونجا – محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدى



خط الهجوم :محمد الشامى



على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد مجدى الجمل – – أحمد مدبولى – بنسون شيلونجو – محمد بيومى – محمد صادق -عماد حمدى.

أعلن أدهم السلحدار القائم بأعمال المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وجاء تشكيل الإسماعيلي امام الأهلي على النحو التالى: