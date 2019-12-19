AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يواجه الأهلي بالقوة الضاربة | تعرف على التشكيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:48 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن أدهم السلحدار القائم بأعمال المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي امام الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : محمد مجدى

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط :محمود دونجا – محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم :محمد الشامى

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد مجدى الجمل – – أحمد مدبولى – بنسون شيلونجو – محمد بيومى – محمد صادق -عماد حمدى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الجزيرة الإماراتي

الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة الجزيرة في كأس محمد السادس

تعرف على دكة بدلاء الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية

احمد مدبولي يتدرب مع ناشئي الاسماعيلي.. تعرف على السبب

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

قائمة الإسماعيلى لمواجهة الإعلاميين.. وجه جديد وعودة صادق

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يوقف مدرب حراس الزمالك 3 مباريات وتغرمه 50 ألف جنيه.. تفاصيل

أول تعليق من الشاب الكويتي الذي اعتنق اليهودية

غياب شيكا وجمعة والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

منى زكى تكشف عن فرد جديد ينضم الى عائلة أحمد حلمى | اِعرف الحكاية

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

الشيخ بديلا لصبحي الغائب.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

الرياضة أسلوب حياة.. محافظ الفيوم يشارك بماراثون للجري.. صور

ثعلب يتسلل إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ويختبئ في أغرب مكان.. شاهد