نشرة أخبار السوشيال ميديا: أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل .. وأحلام لأحد متابعيها: عليكي بالقرآن الكريم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة، الخاصة بالفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أنا فخورة بيك.. أسما شريف منير تحتفل بتكريم زوجها محمود حجازي من الوطنية للإعلام
شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها من تكريم زوجها الفنان محمود حجازي من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.
إلهام شاهين تحتفل بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.. شاهد
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة على مجمل أعمالها الفنية، ونشرت شاهين فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
محمد رمضان: أغنية إنساي حققت 190 مليون مشاهدة في 5 أشهر .. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر أغنيته "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد، وعلق رمضان على البوستر: "الحمد لله أغنية "إنساي" ١٩٠مليون مشاهدة في ٥ أشهر، الأكثر مشاهدة واستماع عربيا في ٢٠١٩، الأسطورة والمعلم، ثقة في الله نجاح".
ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل
استحضر الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة الفنان الكبير جمال اسماعيل الذي توفي 18 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عاما .
مع حنان مطاوع وداليا مصطفي .. شيري عادل تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية.
متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد
نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.
أنا فخورة بيك.. أسما شريف منير تحتفل بتكريم زوجها محمود حجازي من الوطنية للإعلام
شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها من تكريم زوجها الفنان محمود حجازي من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.
إلهام شاهين تحتفل بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.. شاهد
احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة على مجمل أعمالها الفنية، ونشرت شاهين فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
محمد رمضان: أغنية إنساي حققت 190 مليون مشاهدة في 5 أشهر .. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر أغنيته "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد، وعلق رمضان على البوستر: "الحمد لله أغنية "إنساي" ١٩٠مليون مشاهدة في ٥ أشهر، الأكثر مشاهدة واستماع عربيا في ٢٠١٩، الأسطورة والمعلم، ثقة في الله نجاح".
ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل
استحضر الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة الفنان الكبير جمال اسماعيل الذي توفي 18 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عاما .
مع حنان مطاوع وداليا مصطفي .. شيري عادل تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية.
متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد
نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.