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محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة تفقدية صباح اليوم بمسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود ومحيط كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب وذلك قبل البدء في أعمال تطوير المسار بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود.

وأكد نائب المحافظ على سرعة إزالة الإشغالات من محيط الكنيسة ومن شارع سعد زغلول والإسراع في أعمال تطوير المسار وتحويله إلى مزار سياحي ، مؤكدا متابعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأعمال بصفة مستمرة وإزالة كافة العقبات التي تواجهها للعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة تتضمن (أعمال رصف للشارع وللميدان – إنشاء رصيف – دهان واجهات المباني – وأعمال تشجير- أعمال انارة).

كما تفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي وإدارة مركز المعلومات بمقر مجلس مدينة سمنود للوقوف على إجراءات ومراحل تقديم الخدمات للمواطنين.
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود
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