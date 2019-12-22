قطاع الأعمال العام: خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذها حاليا تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وتدريب العنصر البشري لرفع كفاءة العاملين.



أوضح في تصريحات له، أن الخطة تسعي لتحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات وذلك لتوفير مادة خام عالية الجودة لاستغلاها في صناعة الملابس الجاهزة في ضوء الحرص على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.



ذكر أنه تم اعداد مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي (وارنر) كانت ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج فقط وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.



واوضح أن الوزارة وقعت بروتوكول مع شركة برايس واتر هاوس الفائزة في المناقصة التي طرحتها الشركة القابضة للغزل والنسيج كأفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص في مجال الدمج، موضحا أنه بموجب الاتفاق تقوم برايس واتر هاوس بتقديم المشورة المحاسبية والقانونية والضريبية للشركة القابضة لتحديد أفضل آلية للهيكلة لتنفيذ عملية الدمج، وكذلك إعداد الخطوات التنفيذية، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في النواحي المالية ودمج الشركات لنقل الكيانات ال31 الحالية إلى 10 كيانات جديدة.