أنيقة وجريئة | 10 إطلالات تكشف تحدي سميرة سعيد لعمرها في ذا فويس

تصدر برنامج ذا فويس تريند مؤشر البحث جوجل في مصر بعد انتهاء هذا الموسم عقب فوز المتسابق التونسي مهدي عياشي، ولكن بعيدًا عن كواليس المنافسة التي شهدها هذا الموسم، فقد كانت إطلالات النجمة سميرة سعيد وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم، حديث جمهور هذا البرنامج.



فقد نجحت الديفا سمير سعيد في الظهور بكل حلقة بإطلالة مختلفة وغير متوقعة، ففي الحلقة الأخيرة تألقت بفستان ذهبي أنيق أبرز رشاقتها وجمالها.



وفي إحدى الحلقات تألقت ببذلة كلاسيكة أنيقة، كما ارتدت أكثر من فستان مصنوع من قماش القطيفة، وفاجأت الحضور بفستان فضي متحدية به عمرها وظهرت وكأنها فتاة في العشرينات.



وكسرت سميرة سعيد القاعدة فى إحدى الحلقات بعدما ظهرت مرتدية ملابس كاجوال، حيث نسقت تيشيرت أبيض وجاكت أسود ومعه بنطلون جينز.



أما عن تسريحات شعرها، فكانت متنوعة ومتجددة في كل حلقة ونفس الأمر ينطبق على المكياج والتي كانت موفقة به في كل مرة.

