محافظ الدقهلية: 750 ألف جنيه قروضا بدون فوائد لمشروعات جديدة لـ الخريجين

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف الدفعة 133 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر نوفمبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 753 ألف جنيه، موضحا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 82 مليونا و84 ألف جنيه.



واكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.



،كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .



وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد،وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد،فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية ل44 (17 ذكور ،27 إناث)على مستوى 11 وحدة محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و369 من الجنسين (5471 ذكور،5898 اناث).