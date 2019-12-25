حدث ليلاً.. التهامي يشعل حماس المواطنين في مولد الحسين.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.





أشعل الشيخ محمود التهامي، المنشد الديني، احتفال الطرق الصوفية بمولد سيدنا الحسين، وسط حضور الآلاف من مُريدي وأتباع الطرق الصوفية، ومُحبي آل البيت.





قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القطط من الطوافين، أي ليس لها مأوى، وتنتقل من بيت إلى آخر، واستنبط الفقهاء من هذا؛ أنها لا تنجس الإناء الذي يتوضأ به المسلم، بخلاف الكلب.





أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، قفازات حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري ضمن معروضات متحف "الفيفا"، واحتفى كونه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة كأس العالم.





هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: "سيد عبد الحفيظ بيفرح ويبتسم لما الزمالك يخسر أو يتعادل أو يضيع هجمات".



