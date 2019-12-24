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رياضة

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:37 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسام الحارتي
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: "سيد عبد الحفيظ بيفرح ويبتسم لما الزمالك يخسر أو يتعادل أو يضيع هجمات".

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن لاعبي الزمالك بذلوا مجهودا كبيرا أمام الإنتاج الحربي قائلا: "السحر والحسد سبب تعادل الزمالك أمام نادي الإنتاج الحربي".

وتابع مرتضى منصور: "أنا مش هحاسب ولادي.. اللاعبون قدموا مباراة على أعلى مستوى بس السحر خلى الشبكة مقفولة".

وواصل: "أوجه رسالة لكل الناس اللي بتعمل سحر وشعوذة ابشرك بسرطان في الرئة أنت كافر علشان بتغير إرادة ربنا".

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأصبح الزمالك في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، والإنتاج الحربي بنفس النقاط في المركز الخامس.
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