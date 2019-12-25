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رياضة

قفازات عصام الحضري في متحف الـ فيفا .. اعرف التفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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ريهام بكير
أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، قفازات حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري ضمن معروضات متحف "الفيفا"، واحتفى كونه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة كأس العالم.

وقال "الفيفا"، في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "قفازات السد العالي عصام الحضري من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي في متحف FIFA، كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم".

وأصبح عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، حيث خاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال "روسيا 2018"، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر، وكسر بذلك رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراجون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

وتصدى "السد العالي" لركلة جزاء نفذها اللاعب السعودي سالم الدوسري، ولكن بالرغم من ذلك فقد خسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره الأخضر السعودي بهدف مقابل هدفين، وخرج من الدور الأول للمونديال.
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