آية عبدالرحمن: مصر بعد 2020 تواجه تحديات غير عادية.. خاص

كشفت الإعلامية آية عبدالرحمن عن ان مصر بعد 2020 تمر بعديد من التحديات غير العادية وهذا يؤكد على ان هذا البلد لديها قدرة على تخطي الصعاب.

وأوضحت آية عبدالرحمن فى تصريح خاص لصدى البلد : اننا نمر بكثير من التحديات ولكن لدي الثقة الكاملة اننا قادرون على التغلب عليها فضل إدارة تتسم بالحكمة ومعالجة التحديات بطرق ممنهجة وسليمة.

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.