الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أجواء حزينة.. تشييع جثمان ابن الفنان إبراهيم سعفان من مسجد الصديق| صور

باسنتي ناجي

 أقيمت جنازة خالد ابن الفنان الراحل إبراهيم سعفان، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بشبين الكوم.

شُيعت اليوم جنازة خالد، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، وسط حضور أفراد أسرته وعدد من الأصدقاء والمقربين.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الراحل الثرى بمقابر العائلة في شبين الكوم، حيث سادت أجواء من الحزن خلال مراسم التشييع.

مسيرة إبراهيم سعفان

ويعتبر إبراهيم سعفان أحد أبرز فناني الكوميديا في مصر خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينيات، وقدم حلال مسيرته الفنية عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة.

ومن أبرز أعمال إبراهيم سعفان في السينما « 30 يوم في السجن، أونكل زيزو حبيبي، شيلني وأشيلك، واحدة بعد واحدة ونص، شباب يرقص فوق النار، احنا بتوع الأتوبيس، قصة الحي الغربي، استقالة عالمة ذرة، أذكياء لكن أغبياء، اللي ضحك على الشياطين، الحل اسمه نظيرة، مخيمر دايما جاهز، مصيدة الحب والزواج، تجيبها كده تجيلها كده هي كده».

كما قدم عدد من الأعمال الدرامية منها «عودة الروح، المدينة الهادئة، مين اللي فيهم، لص الثلاثاء، اللغز، مليون في العسل، عندما تحب المرأة، اللقاء الأخير، أعقل زوجين في العالم، طبيب القلوب الجريحة، أنا ومراتى وأبويا وحماتي، مسافر بلا متاع».

وعلى خشبة المسرح، قدم إبراهيم سعفان عدة أعمال مسرحية منها «سفاح رغم أنفه، الملاك الأزرق، الفلوس حبيبتي، الحرامية، الأستاذ مزيكا، مين جوز مين، فندق السعادة الزوجية، صباح الفل يا فل، سيرك البلياتشو، راجل آيل للسقوط، حاجة تحير، أنا وبابا والقطة، أسعد سعيد في العالم».

نجل إبراهيم سعفان

