وفاة نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان والجنازة غدًا

توفي خالد إبراهيم سعفان نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان خلال الساعات القليلة الماضية، وفقًا لما أعلنه أصدقاؤه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وجاء في أحد منشورات اصدقائه اليوم الأحد: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالد إبراهيم سعفان، تقام صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق بمنطقة شيراتون، والدفن بمقابر العائلة في شبين الكوم، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان”.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق في شيراتون على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في شبين الكوم

وطالبت أسرة الفقيد الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.