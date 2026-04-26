قرارعاجل من مودرن سبورت بعد الفوز على الإسماعيلي

قررت إدارة نادي مودرن سبورت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافآت خاصة للاعبين، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الإدارة لدعم الفريق فنيًا ومعنويًا، وتعزيز حالة الاستقرار داخل صفوفه، من أجل الاستمرار في سلسلة الانتصارات وتقديم مستويات قوية في المباريات القادمة.

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.



سجل هدفي مودرن سبورت، اللاعب محمد عمار (لاعب الإسماعيلي) بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 14، وأرنولد إيبا تشيبينا في الدقيقة 90+1 من انطلاق المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 30؛ ليحتل المركز السادس بمجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 14 ليظل في المركز الأخير.