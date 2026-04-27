هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

روحي.. سامو زين يطرح أول أغنية بموسم الصيف

سامو زين
سعيد فراج

طرح النجم سامو زين أحدث أعماله الغنائية، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهو فيديو كليب لأغنية بعنوان “روحي”.

وتأتي أغنية “روحي” ضمن ميني ألبوم جديد، يستعد سامو لطرحه خلال موسم الصيف، ويحمل اسم " روحي و قلبي و حياتي"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقى محمود صبري، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

أغنية روحي

اغنية "روحي"، تم تصويرها في دبي برعاية فندق باراماونت التابع لشركة "باراماونت" الأمريكية وهي من أكبر و أشهر الشركات العالمية للإنتاج السينمائي، ودارت فكرة التصوير في حقبة زمنية قديمة شبيهة بالستينيات، بمشاركة مجموعة من الموديلز من اكثر من دولة، وقامت مصممة الازياء زينة، بتصميم و اختيار الملابس  والإكسسوارات التي تتناسب مع هذا التوقيت.

كان سامو زين قد كشف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أن الأغنية سيتم طرحها اليوم الاثنين، وكتب عبارة قصيرة قال فيها: "روحي يوم الاثنين القادم"، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين عبروا عن سعادتهم وحماسهم للعمل الجديد.

تقول كلمات أغنية “روحي”..

بحبك

كل اما تقولهالي

بسافر بخيالي

وتحرك اوتار قلبي وتطير احساسي ف العالي

واشوفك

يميني وشمالي

وبتيجي علي بالي

كله ف حته وانت ف حته انت الاول بالنسبالي

ياروحي ياروحي ياروحي

بعشق اسمك وحروفه

انت اكتر حد ياروحي

بتطمن لما بشوفه

انت النجوم ف عنيه

وانت القمر ف كسوفه

ياروحي ياروحي ياروحي

بعشق اسمك وحروفه

انت اكتر حد ياروحي

بتطمن لما بشوفه

انت النجوم ف عنيه

وانت القمر ف كسوفه

حبيبي

حلوه معاك ايامي

خلتني امسك احلامي

تكسب اي مقارنه

ايوه انت انت غير مع احترامي

حبيبي

وانت دايما قدامى

وعليك كل كلامي وانت معايا حبيبي وجنبي

بقول لعنيا اوعي تنامي

ياروحي ياروحي ياروحي

بعشق اسمك وحروفه

انت اكتر حد ياروحي

بتطمن لما بشوفه

انت النجوم ف عنيه

وانت القمر ف كسوفه

ياروحي ياروحي ياروحي

بعشق اسمك وحروفه

انت اكتر حد ياروحي

بتطمن لما بشوفه

انت النجوم ف عنيه

وانت القمر ف كسوفه

سامو زين أغنية روحي أغاني سامو زين

