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رياضة

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:36 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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عمرو الحلواني
تجاهل مسئولو نادى بيراميدز كافة الأقاويل المثارة فى الوقت الحالى بشأن انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكانت عدة تقارير أشار إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام صفقة انتقال عبدالله السعيد للفريق الأبيض وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وأضافت التقارير أن عبد الله السعيد سيتنازل عن مستحقاته لدى بيراميدز من أجل الانضمام للزمالك فى يناير حال إنهاء التفاوض معه بشكل رسمى خلال الفترة الجارية من قبل مسؤولى الزمالك بعد التفاوض الشفوي الذي تم معه حول مختلف التفاصيل المالية.

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز أن كافة التقارير التى تشير إلى انتقال السعيد إلى الزمالك فى الوقت الحالى غير صحيحة مشيرا إلى أن اللاعب باق مع الفريق ، ولن يرحل فى ظل الحاجة الفنية إليه كونه واحدا من أهم العناصر على الإطلاق والذى يتم الاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة الفريق نتيجة قدراته الفنية الخاصة وخبراته الطويلة بالملاعب المصرية .

يذكر أن عقد عبدالله السعيد سينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن كان اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الفريق فى يناير 2019 برعاية المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق.
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