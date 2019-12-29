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رياضة

عرض خليجي مغري يهدد انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
عبد الله السعيد نجم
عبد الله السعيد نجم بيراميدز
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عمرو الحلوانى
تلقى عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عرضا مغريا من قبل أحد الأندية الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية.

وينتهى تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الكروى الجارى، ويرفض النجم الدولى المصري حتى الآن فكرة تجديد تعاقده مع فريقه فى ظل رغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية، دخول نادى الزمالك بقوة فى مفاوضات مع عبد الله السعيد من أجل الحصول على خدماته فى ظل قناعات المسئولين الكاملة بأنه سيكون إضافة حقيقية للفريق الأبيض، ويستطيع صناعة الفارق معه خلال الفترة المقبلة.

ويكثف نادي الزمالك مفاوضاته مع عبد الله السعيد من أجل حسم ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل بالاتفاق مع إدارة بيراميدز مقابل تنازل اللاعب عن بعض من مستحقاته لفريقه الحالى مقابل الرحيل بدون مقابل.

ويعد عبد الله السعيد واحدا من أهم اللاعبين فى الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية فى ظل القدرات الفنية والبدنية الخاصة للغاية التى يمتلكها وتواجده بصفة مستمرة فى تشكيل منتخب مصر الأساسي.
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