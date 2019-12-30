الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

انجازات عالمية وأفريقية وعربية حققتها الرياضة النسائية المصرية على مدى عام 2019 ، سواء على المستوى الفردي ، أو مستوى الفرق التى توجت بالعديد من البطولات والميدليات في مختلف أنواع الرياضات وعلى رأسها السباحة والإسكواش والكرة الطائرة.



ففي السباحة، حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ضمن منافسات بطولة العالم التي استضافتها كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضى، بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية ، وسجلت عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزءا من الثانية عن صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية الهولندية رانومي كروموفيدوجو، فيما حققت السويدية سارة سيوستروم الميدالية الذهبية بزمن قدره 25.02 ثانية.



كما توجت فريدة عثمان بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت في المغرب فى أغسطس الماضى ، بعد أن حصدت المركز الأول في سباق ٥٠ متر فراشة بزمن قدره ٢٥ ثانية و٩٤ جزءا من الثانية، وحققت رقما إفريقيا جديدا سجل باسمها.



وأضافت السباحة المصرية العالمية ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية ، لتحصد ذهبيتها الثانية بالدورة في سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط.



ونجحت أيضا في الفوز بالميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق ١٠٠ متر حرة في منافسات الدورة الأفريقية بزمن قدره ٥٥ ثانية و٦٢ جزءا من الثانية، كما فازت بالميدالية الفضية الثانية في سباق ٥٠ متر حرة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره ٢٥ ثانية و٦ أجزاء من الثانية.



وفى رياضة الإسكواش، هيمنت المرأة المصرية على لعبة الإسكواش، خلال 2019 ، فالأربع الأول من أفضل 5 لاعبات إسكواش على مستوى العالم، مصريات.



وتسيطر لاعبات الاسكواش على التصنيف العالمى للاسكواش التوب 20 وتأتى فى مقدمتهن رنيم الوليلى التى تصدرت التصنيف العالمى طوال العام وللعام الثانى على التوالى.



وتوجت البطلة المصرية ولاعبة وادى دجلة خلال العام ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية.



أما نور الشربيني فقد توجت بلقب بطولة العالم للاسكواش، والتى أقيمت فى مارس الماضى، بعدما تغلبت على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة فى المباراة النهائية بشيكاغو.



وتوجت أيضا نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة والتى أقيمت خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر الماضى.



وفي لعبة الكاراتيه، توجت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني والنادى الأهلى للكاراتيه، بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، حيث فازت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وزن ٦١ كجم أمام منافستها السنغالية سيك ماجيتي بنتيجة ٦-صفر.



وخسرت جيانا مباراة نصف النهائي أمام بطلة تونس بثينة حسوني لتكتفي باللعب على البرونزية، غير أنها توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدوري العالمي التى أقيمت باليابان فى سبتمبر الماضى، بعد تغلبها على منافستها الفرنسية في الدور النهائي من البطولة بوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4/3، لتحتل المركز الأول بالدوري العالمي.



ونجحت جيانا فاروق في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة “Series A” الدولية التي أقيمت في تشيلي خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الماضى.



وحصدت المركز الأول بالبطولة في منافسات الكوميتيه لوزن ٦١ كجم، بعد الفوز في المباراة النهائية على منافستها الروسية بنتيجة ٥ – صفر ، كما حصدت اللاعبة المتألقة الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا التى أقيمت فى بتسوانا، خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو الماضى ، واستطاعت جيانا، التغلب على بطلة جنوب أفريقيا بنتيجة 41، وتفوقت على بطلة تونس في النصف نهائي بنتيجة 51 ، وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.‎



وحققت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطنى للتايكوندو، ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت ٦٧ كجم، بنتيجة ٢٠-٠ لتحصد الذهب.



وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية بسبب تصنيفها المتقدم، وشقت طريقها حتى النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.



وفازت ملاك بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن -67 كجم بدورة الألعاب العسكرية العالمية التى أقيمت في ووهان بالصين خلال الفترة من 15 إلي 27 أكتوبر ، بعد فوزها على لاعبة إيطاليا كريستينا جاسبا بنتيجة 8- 4 ، وكانت قد افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز في دور ربع النهائي على لاعبة الكاميرون ايلسا اورنيلا نجاسا بنتيجة 9-2، قبل أن تخسر في دور نصف النهائي أمام لاعبة الصين مينجيو زهانج، صاحبة ذهبية بطولة العالم بمانشستر 2019.



وتعد هذه هي الميدالية الثالثة للتايكوندو في البطولة، حيث توجت نور حسين بفضية وزن -49 كجم، وأحرز عبدالرحمن وائل برونزية وزن -68 كجم. وخاضت مصر منافسات التايكوندو بـ16 لاعبا ولاعبة بواقع 8 رجال و8 سيدات.



وحققت سيدات الكرة الطائرة العديد من الانجازات خلال عام 2019، كان أبرزها تتويج منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بعد الفوز على منتخب كينيا في المباراة النهائية التي أقيمت على شاطئ مدينة سلا المغربية بنتيجة شوطين دون مقابل 21-14 و21-15 وبعد أداء قوي للغاية من جانب لاعبتي مصر، فريدة العسقلاني، ودعاء الغباشي.



وحصد منتخب الناشئات تحت 18 سنة المركز العاشر ببطولة العالم التى اقيمت بمصر خلال شهر سبتمبر الماضى.



وعلى صعيد الأندية، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه والتي نظمها الأهلي خلال شهر مارس الماضى، بعد أن تغلب على نظيره، فريق قرطاج التونسي، في المباراة النهائية للبطولة.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة. وقدمت خلالها سيدات الأهلي عرضًا قويًا، ونجحن في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.



واستحوذت لاعبات الأهلى على معظم الجوائز الفردية بالبطولة، حيث توجت أية الشامي بكأس أفضل لاعبة فى البطولة ، بالإضافة إلى فريدة العسقلاني أفضل حائط صد وشروق فؤاد أفضل معد.



وحصد النادى الأهلى الميدالية الفضية بالبطولة العربية التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير الماضى، وذلك بعد الخسارة أمام سيدات الصفاقسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.



وكانت سيدات الأهلي يحتجن للفوز بالمباراة من أجل الوصول إلى اللقب التاسع لهن في المسابقة العربية، لكنهن تعرضن للخسارة أمام الصفاقسي.



وفازت مريم متولي لاعبة الأهلي بجائزة افضل لاعبة في مركز 3 بالبطولة، وذهبت جائزة أفضل ليبرو لمريم مصطفى لاعبة الأهلي، وزميلتها آية الشامي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.



كما نجح منتخب سيدات السلة في التتويج ببطولة أفريقيا 3*3 للمرة الأولى في تاريخ مصر التى أقيمت بأوغندا خلال نوفمبر الماضى بالفوز على مالي 18-15 في المباراة النهائية ، وتأهلت سيدات مصر إلى المباراة النهائية بعد تغلبهن على أوغندا بنتيجة 21-17 ، وخاض منتخب مصر للسيدات البطولة بثلاث لاعبات فقط، وهن ثريا محمد وهالة شعراوي ونور طلعت، بدون وجود أي لاعبة بديلة لهن.



وتوجت ثريا محمد لاعبة منتخب مصر بلقب هداف البطولة برصيد 48 نقطة كما حصلت على جائزة افضل لاعبة بالبطولة ، غير أن المنتخب المصري تحت سن 16 عامًا خسر بطولة كأس الأمم الأفريقية برواندا بعد هزيمته أمام سيدات منتخب مالي بنتيجة (84 -48) في المباراة النهائية التى اقيمت 3 اغسطس الماضى ، لكن سيدات مصر ضمن الوصول لبطولة كأس العالم والتي ستقام العام المقبل برومانيا بعد فوزهن فى نصف النهائى على منتخب أنجولا بنتيجة (71 - 50).



وفى الأول من نوفمبر الماضى ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة بلوغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 3/3 للسيدات للمرحلتين العمريتين تحت 18 سنة والمقرر إقامتها بالمجر وتحت 23 سنة التي ستستضيفها الصين.



وجاء تأهل مصر لتكون المنتخب العربي والإفريقي الوحيد في البطولتين، بعد تقدمهما في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي للعبة وفقا للبطولات المحلية، واحتل منتخب مصر تحت 18 سنة المركز رقم 16 في التصنيف العالمي، بينما جاء منتخب تحت 23 سنة في المركز الـ19، من بين 20 منتخبا يحق لها المشاركة في البطولة.



وتلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة مساء امس الاحد خبر اختيار ثريا محمد لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي ضمن أفضل ١٠ لاعبات لكرة السلة 3x3 في العالم بسعادة بالغة حيث أن إختيارها يُعد مصدر فخر لكرة السلة المصرية.



ويؤكد مجلس الإدارة أن اختيار ثريا محمد يضاف إلى إنجازات كرة السلة المصرية المشرفة في عام ٢٠١٩.



وعلى صعيد الأندية ، نجح النادى الأهلى فى احراز الميدالية البرونزية واحتلال المركز الثالث ببطولة افريقيا للاندية البطلة التى أقيمت لاول مرة بمصر خلال الفترة من 6 وحتى 14 ديسمبر الجارى عقب الفوز على سبورتنج المصرى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وعلى صعيد كرة القدم النسائية ، أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم فى سبتمبر الماضى تعيين الكابتن حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك الاسبق، مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بعد توقف النشاط النسائى على صعيد المنتخبات لمدة اكثر من ثلاث سنوات.



وشهدت الشهور الثلاثة الاخيرة اقامة عدة معسكرات للمنتخب استعدادا لمواجهة المغرب العام المقبل فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20سنة وخوض عدة مباريات ودية امام فرق محلية.



كما شارك المنتخب قبل مواجهة المغرب فى بطولة شمال افريقيا الودية بالجزائر الاسبوع الماضى ، حيث خسر أمام الجزائر 3-صفر وتعادل أمام تنزانيا 1-1.



وفي سبق رياضي جديد ، حققت اللاعبة المصرية سارة عصام صاحبة الـ 20 عاما المحترفة بصفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي لسيدات كرة القدم إنجازا هذا العام بحصولها على جائزة هداف ستوك سيتي لموسم 2018-2019 خلال شهر مايو الماضى ، حيث حصلت على جائزة الحذاء الذهبي ، بعدما سجلت 12 هدفا في 12 مباراة مع البوترز لتصبح اول فتاة مصرية وعربية وافريقية تتوج بهذه الجائزة.



وكانت سارة عصام قد انتقلت إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017 قادمة من نادي وادي دجلة المصري بعقد لمدة موسم واحد وبعد تقديمها لاداء متميز قامت إدارة النادي بتجديد التعاقد معها .



وهنأ اتحاد الكرة اللاعبة وقام بتكريمها فى يونيو الماضى باهدائها علم الاتحاد وميدالية تذكارية.



كانت سارة عصام قد توجت بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018 والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية، كما توجت بجائزة افضل هدف لشهر يناير 2018.