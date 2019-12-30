تعرف على قرارات لجنة الانضباط بـ اتحاد الكرة الخاصة بالقسم الثاني

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد حسن بنداري ما يلي:



• إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إنبي وفقا لتقرير مراقب المباراة ، وإيقاف حامد خالد حامد لاعب حرس الحدود مباراة واحدة ، وصلاح محمد سليمان لاعب إنبي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه.



• منع السيد سمير موسى رئيس نادي الزرقا من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الإطلاع على كتاب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بشأن ما صدر بحق حكم مباراة كوكاكولا والزرقا في القسم الثاني.



• بشأن ما صدر بحق حكم مباراة الألومنيوم وديروط في القسم الثاني ، تقرر إيقاف كل من : رامز شحاتة لاعب ديروط وأحمد عبد النظير عبد المعز مدرب حراس مرمى ديروط ومحمد صلاح محمد سيف مشرف الكرة بنادي ديروط ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.



• • و بشأن التظلمات والالتماسات المقدمة للجنة فيما سبق وقررته من عقوبات قررت ما يلي:



• إلغاء العقوبة الموقعة على السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد الإطلاع على التظلم المقدم ، وإعلاءً لقيمة الاعتذار عما بدر من خطأ.



• الاكتفاء بوقف ابراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 3 مباريات وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على التماس نادي سموحة.

• الاكتفاء بعقوبة الوقف 4 مباريات لعلاء الدين مصطفى مدلك المصري ورفع العقوبة المالية بعد الإطلاع على الالتماس المقدم من النادي.



• الاكتفاء بمدة الوقف المنفذة لأحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالنادي وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على الالتماس المقدم من النادي.