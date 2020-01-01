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منوعات

مجرم مجنون ولحظات مرعبة.. لحظة اختطاف فتاة من مترو نيويورك | فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أظهرت لقطات فيديو من مترو نيويورك، لحظات رعب من محاولة رجل اختطاف فتاة مراهقة، بينما ينام والدها بجانبها.

وألقت الشرطة القبض على "سوني لواي" البالغ من العمر 48 عامًا ، ووجهت إليه اتهامات بخطف فتاة من القطار والهروب بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب على الخط 6 ، رجلًا يرتدي ملابس حمراء ، ويحاول التحدث إلى فتاة بينما ينام بجانب أبيها مغطيًا وجهه.

واقترب منها "سوني" ورفعها فجأة، بينما أطلقت الفتاة صرخاتها طلبًا للمساعدة أثناء قيام الرجل بحملها، قائلًة:" استيقظ يا أبي، هذا الرجل يحاول خطفي، يا أبي ". 

وخرج الخاطف من القطار ومعه الفتاة ويجري بها محاولًا الهروب، ولكن الأب قد لحق به مع ركاب آخرون للقبض على الخاطف.

وأوضحت الصحيفة أن الغريب في الامر؛ هو توقف الخاطف فجأة وإنزاله الفتاة وجلس على المقعد وكانه لم يفعل بشيء.

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