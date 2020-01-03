بعد طرحها بساعات.. مامي كوسة تتخطى ال500 ألف مشاهدة

تمكنت أغنية "مامي كوسة" من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات.



الأغنية التى طرحها الموزع الموسيقي حسن الشافعي، مع الفنان أحمد سعد، وكنكا، حققت ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



وتقول كلمات الأغنية: " مامي كوسا.. مامي مامي كوسا.. أشكي لمين ما كله ماشي مامي كوسا.. فين أيام زمان.. فين هي الشهامة.. مبقتش ألاقي الصاحب اللي أعوزه وقت عوزة.. هي موجة كله خدها موضة.. أشكي لمين ظروفي وأقوله ده إحنا كنا.. كنا عايشين كنا راضيين.. حلمنا الستر مش ملايين.. جنب بعض كلنا واقفين.. على الطبيعة مش وهميين".



"مامي كوسة" كلمات اسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.



يذكر أن أبرز أعمال حسن الشافعي، الفنية أغنية "مايستهلوشي" مع أبلة فاهيتا، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحها.