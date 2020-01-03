أول ظهور لـ كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد الكشف عن معاناتها النفسية بسبب انفصالهما السابق .. صور

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية كاتي بيري برفقة خطيبها أورلاندو بلوم أثناء تجولهما في شوارع مدينة أسبن الأمريكية وسط الثلوج.





وظهرت كاتي بيري وهي ترتدي ايس كاب و ملابس شتوية بسبب برودة الطقس في اول ظهور لها مع أورلاندو بلوم بعد تصريحاتها لمجلة فوج في نسختها الهندية ان الممثل البريطاني ساعدها في ازمتها النفسية التي مرت بها عقب انفصالهما ما بين 2017 و2018.





يشار إلى أن "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين.



