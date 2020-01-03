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فن

بعد توقع الفلك بإصابة عمرو دياب في 2020 .. الهضبة يتصدر تويتر

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:46 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، هاشتاجا يحمل اسمه بعد التوقعات الفلكية حول برجه الميزان في 2020 والتي قلقت جمهوره بشكل كبير.

وقال خبراء في علم الفلك إن عمرو دياب قد يواجه أزمة صحية في 2020 وايضا يواجه مشكلة كبيرة في طريقها إليه بشهر يوليو المقبل حول العقود والحفلات.

وغرد رواد تويتر معربين عن حبهم للهضبة :" بعد الشر عليك من كل حاجة وحشة انت شباب وهتفضل شباب".

يشار إلى أن عمرو دياب استقبل العام الجديد في سوما باي بالغردقة حيث أحيا حفلا غنائيا بحضور الفنانة دينا الشربيني.
بعد توقع الفلك بإصابة عمرو دياب في 2020 .. الهضبة يتصدر تويتر
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