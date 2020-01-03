الخارجية الأمريكية: عملية قتل سليماني جاءت لإحباط هجوم إيراني وشيك

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبر عاجل لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كشف فيه بأن عملية قتل سليماني جاءت لإحباط هجوم إيرانى وشيك، وعلى إيران أن تغير من سلوكها. إيران





كما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن استعداده لمواجهة كافة التهديدات الإيرانية.





وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله: إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني ، ونائب زعيم ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.





كما تداولت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.





أكد البنتاجون في وقت متأخر الخميس، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة قتلت الجنرال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة تلقي الولايات المتحدة باللوم عليها في العديد من عمليات القتل في العراق وتنفيذ عدد متزايد من الهجمات ضد الولايات المتحدة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.



