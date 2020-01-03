عن مواجهة بيراميدز| مدرب الإسماعيلي للاعبين: الفرص لا تُهدى.. وعلينا بذل جهود مضاعفة

عقد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، اجتماعا، مع لاعبيه، اليوم، قبيل مران الفريق الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.



ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 للمسابقة المحلية.



وأكد السلحدار، ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده، وتقديم أفضل ما لديه خلال المران، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.



وشدد مدرب الإسماعيلى، على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها؛ لحجز مقعد بتشكيل الفريق، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.



واختتم حديثه معهم، أنه يجب على جميع اللاعبين إعلاء مصلحة الفريق، والسعى نحو العودة إلى طريق الانتصارات، من أجل إعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.