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تكنولوجيا

تستطيع شراءها الآن.. أبل تضيف شخصيات إيموجى على حافظات سماعات AirPods

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 م
تستطيع شراؤها الآن..
تستطيع شراؤها الآن.. أبل تضيف شخصيات إيموجى على حافظات سماعا
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ندى على
كشف موقع Mac Rumors أن شركة Apple قد أضافت أمس ميزة جديدة أكثر إمتاعا لحافظة شحن سماعات AirPods.

وقامت شركة أبل بتوفير حافظات الشحن الخاصة بسماعات AirPods مرسوم عليها شخصيات Emoji ( إيموجى ).

وفي السابق كانت حافظات شحن AirPods من الممكن أن يتم طباعة بعض الكلمات عليها ولم تكن هناك إمكانية لطبع صور أو أشياء معينة، أما الآن مع توفير أبل لهذه الميزة فمن الممكن للمشترين أن يختاروا حافظات AirPods بشخصيات الإيموجى التى يفضلونها.

وشخصيات الإيموجى المرسومة على حافظات AirPods متوفرة الآن على موقع أبل حيث يمكن شرائها بالإيموجى المفضل.

ومن شخصيات الإيموجى التى أطلقتها أبل والمرسومة على الحافظات شخصيات الدب والتنين والثعبان والجمجمة وغيرها، وكانت أبل أتاحت لمستخدميها إنشاء رسوم متحركة تشبه المستخدمين ، وتتيح لك تحديد لون البشرة والشعر والعينين والفم والنظارات والشعر وشكل الوجه وكل أجزاء الوجه بما يناسب المستخدمين.
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