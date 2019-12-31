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تكنولوجيا

شاركها مع أصدقائك.. أحدث Memoji في عام 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:00 م
أحدث Memoji في عام
أحدث Memoji في عام 2019
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ندى على
قبل أن تعرف أحدث الـ Emoji، عليك أن تعرف ما هى Memoji (الميموجى) وما الفرق بينها وبين Emoji ( الإيموجى) .

Memoji هي عبارة عن رموز تعبيرية تفاعلية ثلاثية الأبعاد بالنسبة ل Emoji ، تقوم بالتقاط حركات وتعبيرات وجهك من خلال الكاميرا الأمامية، ومن ثم إنشاء رسوم متحركة تشبهك. تتيح لك تحديد لون البشرة والشعر والعينين والفم والنظارات والشعر وشكل الوجه وكل أجزاء الوجه بما يناسبك.

وأطلقت شركة أبل عدد كبير من Memoji وعندما قامت بتحديثها الأخير iOS 13 أضافت أيضا العديد منها.

ويمكنك استخدام Memoji في تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور مع أصدقائك، وإرسالها في الرسائل.

ويمكنك صنع الميموجى حتى لو لم تكن تمتلك تحديث iOS 13على هاتفك عن طريق هذه الخطوات.

وإليك كيفية صنع ال Memoji التى تشبهك و مشاركتها مع أصدقائك.

1- افتح تطبيق الرسائل في هاتفك الأيفون
2- اضغط على تطبيق App Store بجوار text field في الرسالة المفتوحة لديك.
3- اضغك على أيقونة (monkey) عن طريق اختيارها من App Store
4- استمر في البحث حتى تظهر لك أيقونات أخرى مختلفة حتى تصل إلى "New Memoji"
5-اضغط على "New Memoji" لتفتح Memoji builder.
6- قم بالتعديل على Memoji واختار لون بشرة وشعر لعمل Memoji شبيهة بك.
7- عنما تنتهى اضغك على done لحفظ التغييرات ل Memoji
8-اضغط على send اضغط لكى ترسل Memoji الشبيهة لك في الرسائل وتستطيع بذلك مشاركتها مع أصدقائك.

وإليك أحدث الميموجى في عام 2020 بالصور :



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