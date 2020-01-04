صفحة جديدة.. منة فضالى تتألق بـ إطلالة كاجول تبهر متابعيها

نشرت الفنانة منة فضالى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على "الفيسبوك" بإطلالة كاجول أنيقة.



وظهرت بها منة فضالى ببنطال أنيق من الجينز الفاتح، ومرتدية معه بلوفر أنيق باللون الأخضر ونسقت معهم جاكيت قصير باللون البيج الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيا أنيقا وملونا.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالى على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من البلاشر وأحمر الشفاة باللون البيج الفاتح.



كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة، وأرتدت نظارة شمسية أنيقة تتناسب مع جمال ملامحها.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بسلسلة أنيقة حول الرقبة مع خاتم رقيق فى اليد.