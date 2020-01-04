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رياضة

الدوري الإسباني | ريال مدريد يسجل الثاني برأسية فاران في شباك خيتافي

السبت 04/يناير/2020 - 06:24 م
رافايل فاران
رافايل فاران
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حسن العمدة
أحرز رافايل فاران الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد فى شباك خيتافي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وجاء الهدف الثاني لفريق ريال مدريد فى الدقيقة 53 عن طريق فاران من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ، واعترض لاعبو خيتافي علي ان النجم الفرنسي كان متسللا واستعان حكم المباراة بتقنية الفار وقررت ان الهدف صحيح واحتسب الهدف علي الفور .

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق دافيد سوريا سوليس في مرماه بالخطأ بعد كرة مشتركة مع فاران .

يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات، وكسر سلسلة التعادلات التي لازمته في آخر ثلاث مباريات بالليجا، أمام فالنسيا، برشلونة، ثم أتلتيك بيلباو.

ويتطلع الميرنجي لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، بعدما خاض 18 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات فقط، بينما تعادل في 7 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات كل من أسينسيو، خاميس رودريجيز، مارسيلو، هازارد، وفاسكيز للإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني الثنائي إبراهيم وماريانو دياز لأسباب فنية، فيما يغيب القائد سيرجيو راموس للإيقاف.
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